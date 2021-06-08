Крупная авария произошла на Варшавском шоссе. Все случилось ночью в районе дома 91А.

Судя по кадрам с места, столкнулись 3 автомобиля – такси и каршеринг. Информации о пострадавших нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.