Новости регионов: авиацию МЧС привлекли для тушения пожаров в Хабаровском крае

К тушению лесных пожаров в Хабаровском крае привлекли авиацию МЧС. За день вертолет Ми-8 сбросил на очаги возгорания 60 тонн воды.

Кроме того, на месте работает наземная группа спасателей. С помощью ранцевых огнетушителей потушили уже 3,5 гектара. Помогают бороться с огнем и местные жители. Со 2 мая в лесах региона действует режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем в Тюмени на Рижской улице из-под земли забил фонтан. По данным коммунальных служб, один из домов остался без горячей воды и отопления.

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