Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 19:45

Происшествия

Новости регионов: авиацию МЧС привлекли для тушения пожаров в Хабаровском крае

Новости регионов: авиацию МЧС привлекли для тушения пожаров в Хабаровском крае

Новости мира: грузовой Boeing 767 экстренно приземлился в Стамбуле

Сильный ураган накрыл несколько российских регионов

Новости мира: 228 человек погибли из-за сильного наводнения в Кении

Новости регионов: снегопад прошел в Санкт-Петербурге

Новости мира: человек погиб из-за торнадо в Барнсдолле в США

Новости регионов: зерносушилка сгорела в Белгородской области

"Безопасный город": таможенники РФ пресекли незаконный вывоз старинных икон

"Безопасный город": в Москве задержали мужчин за кражу денег у пенсионеров

Новости регионов: спасатели эвакуировали альпиниста с высоты 5 000 метров на Эльбрусе

К тушению лесных пожаров в Хабаровском крае привлекли авиацию МЧС. За день вертолет Ми-8 сбросил на очаги возгорания 60 тонн воды.

Кроме того, на месте работает наземная группа спасателей. С помощью ранцевых огнетушителей потушили уже 3,5 гектара. Помогают бороться с огнем и местные жители. Со 2 мая в лесах региона действует режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем в Тюмени на Рижской улице из-под земли забил фонтан. По данным коммунальных служб, один из домов остался без горячей воды и отопления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика