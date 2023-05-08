Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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08 мая, 22:15

Происшествия

Природные пожары охватили несколько регионов России

Природные пожары охватили несколько регионов России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Суд арестовал руководителя компании, которая обсуживала упавшую карусель в Оренбурге

Лесные пожары больше не угрожают населенным пунктам в Курганской области – МЧС

Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести

Суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Захара Прилепина

СК РФ предъявил обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на Прилепина

Спасатели пытаются потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины

Трасса в Тюменской области оказалась перекрыта из-за пожаров

Несколько десятков природных пожаров происходят на территории РФ. В огне находятся леса Тюменской, Курганской, Амурской области и других регионов.

За последние сутки по всей стране было ликвидировано 200 пожаров. Самая сложным пожаром стало возгорание на Урале. Там пламя выжгло территорию в 55 тысяч

В Курганской области из-за жары и ветра сгорело около 300 жилых домов, есть погибшие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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