08 мая, 22:15Происшествия
Природные пожары охватили несколько регионов России
Несколько десятков природных пожаров происходят на территории РФ. В огне находятся леса Тюменской, Курганской, Амурской области и других регионов.
За последние сутки по всей стране было ликвидировано 200 пожаров. Самая сложным пожаром стало возгорание на Урале. Там пламя выжгло территорию в 55 тысяч
В Курганской области из-за жары и ветра сгорело около 300 жилых домов, есть погибшие.
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