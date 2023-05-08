Природные пожары охватили несколько регионов России

Несколько десятков природных пожаров происходят на территории РФ. В огне находятся леса Тюменской, Курганской, Амурской области и других регионов.

За последние сутки по всей стране было ликвидировано 200 пожаров. Самая сложным пожаром стало возгорание на Урале. Там пламя выжгло территорию в 55 тысяч

В Курганской области из-за жары и ветра сгорело около 300 жилых домов, есть погибшие.

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