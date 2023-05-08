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17:45

Происшествия

Суд арестовал руководителя компании, которая обсуживала упавшую карусель в Оренбурге

Суд арестовал руководителя компании, которая обсуживала упавшую карусель в Оренбурге

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В Оренбурге арестован один из фигурантов дела о падении карусели, которое произошло 6 мая. Руководитель компании "Аттракцион-сервис" будет находиться под стражей.

6 мая в Оренбургском парке аттракцион упал вместе с людьми. 8 человек госпитализировали, в их числе ребенок. Правоохранители после ЧП задержали руководителей организаций, обслуживающих аттракцион. В мэрии заявили, что карусель упала из-за поломки механизма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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