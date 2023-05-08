Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести, еще 14 человек пострадали. Борьба со стихией не прекращается круглые сутки. Но ситуацию осложняют аномальная для начала мая жара и шквалистый ветер, который продолжает раздувать очаги. Местные жители стали свидетелями завораживающего, но крайне опасного явления – огненного смерча. Во всем регионе действует режим ЧС.

Подробнее – на телеканале Москва 24.