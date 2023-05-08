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15:15

Происшествия

Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести

Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести

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Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести, еще 14 человек пострадали. Борьба со стихией не прекращается круглые сутки. Но ситуацию осложняют аномальная для начала мая жара и шквалистый ветер, который продолжает раздувать очаги. Местные жители стали свидетелями завораживающего, но крайне опасного явления – огненного смерча. Во всем регионе действует режим ЧС.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

происшествияпожарвидеоРоман Карлов
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