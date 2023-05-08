Спасатели пытаются потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

В Техасе спасатели третьи сутки пытаются потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Сбить пламя пытались с помощью сточных вод, которые направляют непосредственно к очагу возгорания.

Ранее специалисты взяли пробы воздуха и не обнаружили в нем превышения опасных веществ, однако местных жителей все равно пугает огромный столб черного дыма, поднимающийся над заводом. По данным местных СМИ, причиной пожара стала утечка углерода.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.