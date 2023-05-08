Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Происшествия

Спасатели пытаются потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

Спасатели пытаются потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины

Трасса в Тюменской области оказалась перекрыта из-за пожаров

Огненные смерчи заметили в Курганской области

Три человека погибли при пожаре в Курганской области

Прилепин рассказал о подробностях взрыва его машины

Больше двух тысяч гектаров обработали в Москве от клещей с начала весны

Новости часа: школа и 20 домов горят в деревне в Курганской области

Режим ЧС ввели в Тюменской области из-за пожаров

Новости часа: режим ЧС введен на территории Тюменской области из-за пожаров

В Техасе спасатели третьи сутки пытаются потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Сбить пламя пытались с помощью сточных вод, которые направляют непосредственно к очагу возгорания.

Ранее специалисты взяли пробы воздуха и не обнаружили в нем превышения опасных веществ, однако местных жителей все равно пугает огромный столб черного дыма, поднимающийся над заводом. По данным местных СМИ, причиной пожара стала утечка углерода.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика