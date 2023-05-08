Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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09:15

Происшествия

Трасса в Тюменской области оказалась перекрыта из-за пожаров

Трасса в Тюменской области оказалась перекрыта из-за пожаров

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Трасса в Тюменской области оказалась перекрыта из-за пожаров. Накануне в огненное кольцо едва не попал пассажирский автобус.

В двух деревнях и трех садовых товариществах огонь уничтожил 124 постройки. Всего в регионе – больше 20 очагов. При тушении были задействованы 3 вертолета и 2 пожарных поезда. В семи поселках объявлена эвакуация, людей вывозят в пункты временного размещения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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