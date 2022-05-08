Пробка на внешней стороне МКАД перед Варшавским шоссе сохраняется после аварии

Пробка на внешней стороне МКАД перед Варшавским шоссе сохраняется до сих пор из-за аварии с грузовиком и легковушкой. В аварии пострадали два человека – женщина и мальчик 6 лет. У женщины диагностирован перелом позвоночника, у ребенка – множественные травмы, в числе которых сотрясение головного мозга.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, а также самолет Су-25.

Новый мост через Москву-реку, который свяжет районы Сабурово и Печатники, готов на 60%. Уточняется, что он будет представлять собой длинную эстакаду, которая пройдет над рекой и Каширским шоссе. Возведение моста происходит в рамках южного участка московского скоростного диаметра.

Более ста мероприятий в честь Дня Победы пройдут в столице. Праздничную программу подготовили парки Москвы. Например, в Парке Горького проходит выставка военной техники. В то время как на Пушкинской набережной разместили раритетные плавающие танки.

Снимки на память для участников "Бессмертного полка" сделают волонтеры-фотографы в Москве.

На 25-ом километре Каширского шоссе произошла крупная авария, в ДТП пострадали три самосвала.

В праздничные дни городские учреждения работают по измененному графику. Канал подготовил информацию о расписании поликлиник, банков, ЗАГСов и офисов "Мои документы".

Эвакуация мирных жителей с территории "Азовстали" завершена.

Продажи iPhone SE стартовали во второй половине апреля в России до того обнародования Минпромторгом список товаров, которые можно ввозить в рамках параллельного импорта.

Коломна стала одним из главных лидеров по количеству туристов среди подмосковных городов.

Более пяти тысяч улиц, парков и дворов ремонтируют в Москве.

Сезон установки кондиционеров стартует в скором времени.

Вице-премьер Болгарии заявил, что страна может наложить вето на антироссийские санкции на нефть.

США внесли в санкционный список 33 физлица, 22 компании и суда под российским флагом – Минфин США.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе потушено 23 пожара, действующими остаются еще 14 очагов.

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