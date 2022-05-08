Грузовик, перевернувшийся на МКАД, подняли и поставили на колеса с помощью специального крана. Машину планируется отбуксировать на спецстоянку.

В аварии пострадали два человека – женщина и мальчик 6 лет. У женщины диагностирован перелом позвоночника, у ребенка – множественные травмы, в числе которых сотрясение головного мозга.

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