На МКАД ликвидируют последствия крупной аварии

Последствия крупной аварии ликвидируют на МКАД.

Уточняется, что на внешней стороне перед Варшавским шоссе перевернулся КАМАЗ с щебнем, опрокинувшись на легковую машину, где находились женщина и ребенок. Они были госпитализированы на вертолете.

Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется только по одной из шести полос.

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