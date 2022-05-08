Прокуратура выясняет обстоятельства крупной аварии на МКАД в районе Бутово. КамАЗ, груженный щебнем, перевернулся и упал на легковушку.

В машине ехала семья. Женщина с ребенком госпитализированы. Отец серьезных травм не получил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.