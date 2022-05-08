В центре Сочи на Курортном проспекте загорелся пассажирский автобус. Из моторного отсека дым повалил прямо во время движения.

Водитель успел во время сориентироваться, открыл двери, чтобы выпустил пассажиров, и даже смог своими силами потушить возгорание до приезда пожарных.

Огонь не успел перекинуться в салон. По данным ГИБДД, никто из пассажиров не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.