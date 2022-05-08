Подросток погиб в ДТП на пешеходном переходе в Пермском крае

В Березниках Пермского края автомобиль сбил на пешеходном переходе двух братьев. В результате происшествия скончался 11-летний ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Старший брат мальчика получил серьезные травмы. В настоящий момент 18-летний молодой человек находится в больнице.

Момент ДТП зафиксировал регистратор другой машины. Видно, что автомобиль гнал через перекресток, игнорируя красный свет. В итоге он сначала врезался в машину, а затем вылетел на газон. Сообщается, что сам водитель в итоге тоже попал в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.