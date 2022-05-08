В районе Подрезково загорелась сухая трава. Всю близлежащую территорию заволокло дымом.

Очевидцы поделились кадрами с места событий. Отмечается, что огонь быстро распространяется. Возгорание уже тушат пожарные. Информация о пострадавших пока не поступала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.