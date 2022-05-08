В нескольких американских штатах начались сильные наводнения

В нескольких американских штатах начались наводнения. В ряде районов Западной Вирджинии уже объявили чрезвычайное положение.

Очевидцы делятся кадрами происходящего в соцсетях. Сообщается, что вода стремительно прибывает и затапливает некоторые дома. Людей в срочном порядке начали эвакуировать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.