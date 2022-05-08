На Маломосковской улице с балкона отвалился кусок бетона. Кадрами с места событий поделился один из прохожих.

Каменная часть упала на тротуар рядом со стоянкой машин. По словам очевидца, одна из них пострадала. Он также отметил, что под аварийным балконом постоянно ходят люди, так что эта ситуация могла легко обернуться трагедией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.