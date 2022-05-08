Глава Минприроды и врио главы МЧС оценят пожарную ситуацию в Красноярском крае

Глава Минприроды и временно исполняющий обязанности главы МЧС оценят ситуацию в Красноярском крае, где бушуют пожары. Члены правительства уже вылетели на место.

Из-за сильного ветра и сухой погоды накануне обострилась пожарная обстановка в регионах Сибири. В Красноярском крае пострадали 19 человек, пять человек погибли, были повреждены 518 жилых домов. Сейчас все пожары, которые были вызваны аномальной погодой, локализованы.

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