В Подмосковье электричка протаранила автомобиль каршеринга. Один человек погиб.

Авария произошла на железнодорожном переезде рядом со станцией Ивантеевка. Водитель арендованной машины выехал на запрещающий сигнал. В транспортном средстве находились четыре человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.