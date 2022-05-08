Два человека погибли во время пожара в дачном поселке в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном поселке Братского района погибли два человека.

В Иркутской области в субботу пожарные ликвидировали крупные очаги возгорания в двух населенных пунктах. В поселке Половино-Черемхово Тайшетского района сгорело восемь домов и школа, в дачном поселке Моргудон Братского района пожар уничтожил 35 домов. Оба пожара ликвидированы ночью в воскресенье. На момент тушения было известно об одном погибшем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.