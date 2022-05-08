В Красноярском крае к борьбе с огнем подключили пожарные поезда. Так, в город Заозерный, где вдоль железной дороги загорелась целая улица, прибыл спецсостав из Саянска.

Вместе со спасателям заправляли технику водой и участвовали в тушении пожара сотрудники железной дороги.

Аналогичные спецпоезда работади в Уяре, Зеледееве, Бадаложном и Марьясове. Каждый состав вмещает более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

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