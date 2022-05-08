Состояние двух пострадавших во время пожаров в Красноярском крае оценивается как тяжелое. Об этом сообщают местные власти.

Пациентов планируют перевезти в краевую больницу в Красноярске. За пациентами уже направили реанимобили.

В региональном Минздраве уточнили, что всего за помощью к медика после пожаров обратились 19 человек. Из них 12 госпитализировали. Остальным помощь в стационаре не потребовалась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.