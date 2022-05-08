Более 500 жилых домов повредил огонь в Красноярском крае

Пять человек погибли и около 20 пострадали в результате пожаров, произошедших в субботу из-за аномальных погодных условий в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

Огнем уничтожены и повреждены более 500 жилых домов. Пострадали в пожарах и более 60 машин. Возгорания произошли почти в двух десятках населенных пунктов. Причиной стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра, скорость которого местами достигала 40 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.