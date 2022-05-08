В Москве задержали сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы

В Москве задержали сторонников неонацистской организации, которые готовили теракты ко Дню Победы. Их поймали при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова.

По данным ФСБ, подозреваемые выполняли задания лидера организации – украинца Егора Краснова. Его заочно арестовали в России по обвинению в убийстве.

Как сообщает ФСБ, участники группы собирались распространить в интернете видео с поджогом "для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию". Также задержанных подозревают в нападениях на мигрантов с использованием холодного оружия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.