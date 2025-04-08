Новости регионов: природные пожары угрожают семи населенным пунктам в Забайкалье

Природные пожары подбираются к жилым домам, расположенным в семи населенных пунктах в Забайкальском крае. Из-за возгораний пришлось перекрыть движение на федеральной трассе "Байкал". На данный момент в регионе действует почти 30 лесных пожаров на площади более 18 тысяч гектаров. Часть возгораний уже локализована. По данным местных властей, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

Задержан ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина. По данным правоохранительных органов, женщина на протяжении нескольких лет обманом похищала бюджетные деньги. Кроме того, она повысила сотрудникам зарплаты, а разницу присваивала себе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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