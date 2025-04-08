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08 апреля, 17:15

Происшествия

Новости мира: крыша ночного клуба обрушилась во время концерта в Доминикане

Новости мира: крыша ночного клуба обрушилась во время концерта в Доминикане

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15 человек погибли и более 100 пострадали при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской республике. Трагедия произошла в Санто-Доминго во время концерта исполнителя меренги. Под обломками еще могут оставаться сотни человек. Спасательные службы работают без перерывов.

Тем временем штормы, наводнения и торнадо охватили сразу 7 штатов в центральной и южной частях США. По последним данным, погибли не менее 24 человек. Жертвы есть в Тенесси, Миссури и Индиане. По данным Центра прогнозирования штормов, в зоне риска находятся 41 миллион человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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