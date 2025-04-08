Новости регионов: несколько человек пострадали в аварии с автобусом под Ростовом

Пассажиры пострадали в аварии с московским рейсовым автобусом в Ростовской области. Они ехали из столицы в город Геническ Херсонской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус занесло и он опрокинулся. Как минимум три человека получили травмы.

Тем временем массовая авария с участием сразу 15 автомобилей произошла в Брянске в ночь на 8 апреля. Водитель иномарки не справился с управлением и наехал на бордюр, разделяющий встречные потоки. Затем столкнулись четыре машины и еще 10 получили повреждения. В результате ДТП пострадал 1 человек. По предварительным данным, причиной аварии стали гололед и летняя резина.