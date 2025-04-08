Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 08:45

Происшествия

Новости регионов: несколько человек пострадали в аварии с автобусом под Ростовом

Новости регионов: несколько человек пострадали в аварии с автобусом под Ростовом

Новости мира: пожар произошел на территории завода в Париже

Новости регионов: в Тюменской области арестованы 4 подозреваемых в мошенничестве

"Московский патруль": экс-сотрудницы подмосковного МФЦ будут осуждены за мошенничество

"Московский патруль": СК начал проверку по факту хищения средств экс-председателем СНТ

"Московский патруль": в Москве суд огласил приговор злоумышленникам за обман страховщиков

"Московский патруль": пистолет Макарова и 8 патронов найдены у водителя на западе Москвы

"Московский патруль": в РФ задержаны 15 человек за подмену номеров по указанию мошенников

Два природных пожара зафиксировали в Дагестане

Аэролодка с пассажирами потерпела крушение в Кемеровской области

Пассажиры пострадали в аварии с московским рейсовым автобусом в Ростовской области. Они ехали из столицы в город Геническ Херсонской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус занесло и он опрокинулся. Как минимум три человека получили травмы.

Тем временем массовая авария с участием сразу 15 автомобилей произошла в Брянске в ночь на 8 апреля. Водитель иномарки не справился с управлением и наехал на бордюр, разделяющий встречные потоки. Затем столкнулись четыре машины и еще 10 получили повреждения. В результате ДТП пострадал 1 человек. По предварительным данным, причиной аварии стали гололед и летняя резина.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика