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Новости

08 апреля, 23:15

Происшествия

Число эвакуированных из затопленных районов Орска составило около 2,5 тыс

Число эвакуированных из затопленных районов Орска составило около 2,5 тыс

Движение поездов приостановлено на участке обрушения моста в Вязьме

Число эвакуированных в Орске превысило 2,4 тыс человек

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Число эвакуированных из затопленных районов Орска составило около 2,5 тысячи человек. После прорыва дамбы сотни домов полностью ушли под воду. Люди находятся в пунктах временного размещения.

Пик паводка еще не пройден. По прогнозам специалистов, в берега Урал вернется не раньше, чем через две недели. Власти Оренбургской области отметили, что пик паводка ожидается 10 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоАнастасия ТрегубоваДиана Жукова
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