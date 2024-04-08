08 апреля, 23:15Происшествия
Число эвакуированных из затопленных районов Орска составило около 2,5 тыс
Число эвакуированных из затопленных районов Орска составило около 2,5 тысячи человек. После прорыва дамбы сотни домов полностью ушли под воду. Люди находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка еще не пройден. По прогнозам специалистов, в берега Урал вернется не раньше, чем через две недели. Власти Оренбургской области отметили, что пик паводка ожидается 10 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.