Новости мира: в МИД РФ возмутились реакцией западных СМИ на теракт в "Крокусе"

МИД РФ обвинил западные медиа в попытке отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров теракта в "Крокус Сити Холле". В телеграм-канале ведомства отметили, что средствам массовой информации дали указания не упоминать число жертв теракта, не говорить о детях среди них и игнорировать реакцию на трагедию простых граждан. Такие попытки российское дипломатическое ведомство назвало особо циничными.

Тем временем в Кении уборщики больниц устроили забастовку. По словам организаторов протестов, им уже более семи месяцев не платят зарплату. Клинеры пяти медучреждений прекратили работу. Они стоят перед окнами руководства с плакатами и выкрикивают свои требования.

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