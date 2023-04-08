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Новости

08 апреля, 21:30

Происшествия

Новости часа: подорвавшегося на снаряде под Белгородом подростка доставят в Москву

Новости часа: подорвавшегося на снаряде под Белгородом подростка доставят в Москву

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Один человек погиб во время пожара в доме на Вешняковской улице

Раненого при взрыве снаряда в Белгородской области подростка транспортируют в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского, сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Белоруссия получает из России документацию по производству штурмовика Су-25, сообщил посол республики в РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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