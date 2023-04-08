08 апреля, 21:30Происшествия
Новости часа: подорвавшегося на снаряде под Белгородом подростка доставят в Москву
Раненого при взрыве снаряда в Белгородской области подростка транспортируют в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского, сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Белоруссия получает из России документацию по производству штурмовика Су-25, сообщил посол республики в РФ.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.