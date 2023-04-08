Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 6 снарядов натовского калибра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 6 снарядов натовского калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики.

Новые школы, детские сады и поликлиники построят на юге Москвы, рассказал Сергей Собянин.

Около 50 новых электропоездов для МЦД-3 и МЦД-4 поставят в ближайшие несколько лет, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

