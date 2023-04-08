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Происшествия

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 6 снарядов натовского калибра

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 6 снарядов натовского калибра

Очевидцы заметили возгорание недалеко от Петровского дворца в Москве

Школьники испытали лед на прочность в Санкт-Петербурге

Один человек погиб во время пожара в доме на Вешняковской улице

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Неизвестный открыл огонь по людям на пляже в Южной Каролине

Среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиян нет

Россиян среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве нет

Российские зенитчики сбили украинские беспилотники на Южно-Донецком направлении

Украинские войска выпустили 16 снарядов в районе Угледара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 6 снарядов натовского калибра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики.

Новые школы, детские сады и поликлиники построят на юге Москвы, рассказал Сергей Собянин.

Около 50 новых электропоездов для МЦД-3 и МЦД-4 поставят в ближайшие несколько лет, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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