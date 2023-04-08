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Один человек погиб во время пожара в доме на Вешняковской улице

Один человек погиб во время пожара в доме на Вешняковской улице

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Один человек погиб во время пожара в доме на Вешняковской улице, сообщили в районной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло в квартире на 6 этаже. Огонь охватил мебель и личные вещи на площади 15 "квадратов".

В результате инцидента погибла хозяйка квартиры. С верхних этажей пожарные спасли 14 человек, в том числе троих детей. Следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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