Неизвестный открыл огонь по людям на пляже в Южной Каролине. Пострадали шесть человек, в том числе несколько подростков. По данным полиции, на пляже собралось много старшеклассников, они отмечали день прогульщика. В ходе празднования между подростками возникло несколько стычек. Во время одного из конфликтов неизвестный открыл стрельбу. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как люди бегут в панике. Полицейским удалось обезвредить стрелка. Пострадавшие госпитализированы.

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