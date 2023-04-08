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Неизвестный открыл огонь по людям на пляже в Южной Каролине

Неизвестный открыл огонь по людям на пляже в Южной Каролине

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Неизвестный открыл огонь по людям на пляже в Южной Каролине. Пострадали шесть человек, в том числе несколько подростков. По данным полиции, на пляже собралось много старшеклассников, они отмечали день прогульщика. В ходе празднования между подростками возникло несколько стычек. Во время одного из конфликтов неизвестный открыл стрельбу. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как люди бегут в панике. Полицейским удалось обезвредить стрелка. Пострадавшие госпитализированы.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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