Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Происшествия

Среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиян нет

Среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиян нет

Россиян среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве нет

Российские зенитчики сбили украинские беспилотники на Южно-Донецком направлении

Украинские войска выпустили 16 снарядов в районе Угледара

Новости часа: ПВО сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины

Система ПВО сбила украинскую ракету на востоке Крыма

Ракета, запущенная со стороны Украины, сбита над Феодосией

В Москве разыскивают мужчин, избивших продавщицу за три шоколадки

В посольстве РФ нет информации о россиянах, которые могли быть ранены в Тель-Авиве

В Москве прощаются с военкором Максимом Фоминым

Россиян среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве, по предварительным данным, нет. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас известно, что в результате теракта погиб один человек, семь пострадали. Это граждане Италии и Великобритании, сообщают власти Израиля.
Все случилось вечером на оживленной набережной в центре города. По данным экстренных служб, неизвестный открыл огонь по прохожим на улице Кауфмана, а затем въехал в толпу в парке.
Машина перевернулась. Очевидцы говорят, что водитель продолжил стрелять по людям, которые пытались помочь пострадавшим.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика