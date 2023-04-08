Среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиян нет

Россиян среди пострадавших в теракте в Тель-Авиве, по предварительным данным, нет. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас известно, что в результате теракта погиб один человек, семь пострадали. Это граждане Италии и Великобритании, сообщают власти Израиля.

Все случилось вечером на оживленной набережной в центре города. По данным экстренных служб, неизвестный открыл огонь по прохожим на улице Кауфмана, а затем въехал в толпу в парке.

Машина перевернулась. Очевидцы говорят, что водитель продолжил стрелять по людям, которые пытались помочь пострадавшим.

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