Новости часа: ПВО сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Система ПВО сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Правительство Российской Федерации дополнительно направит 1 миллиард рублей на закупку ветеринарных препаратов, сообщается на сайте кабмина.

В Москве построят три завода по экологической утилизации илового осадка и очистке сточных вод. Об этом сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

