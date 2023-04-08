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Происшествия

Новости часа: ПВО сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины

Новости часа: ПВО сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины

Система ПВО сбила украинскую ракету на востоке Крыма

Ракета, запущенная со стороны Украины, сбита над Феодосией

В Москве разыскивают мужчин, избивших продавщицу за три шоколадки

В посольстве РФ нет информации о россиянах, которые могли быть ранены в Тель-Авиве

В Москве прощаются с военкором Максимом Фоминым

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В посольстве нет данных о возможных пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиянах

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Танкисты Западного военного округа помогают мотострелковым подразделениям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Система ПВО сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Правительство Российской Федерации дополнительно направит 1 миллиард рублей на закупку ветеринарных препаратов, сообщается на сайте кабмина.

В Москве построят три завода по экологической утилизации илового осадка и очистке сточных вод. Об этом сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

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