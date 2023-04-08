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Происшествия

Система ПВО сбила украинскую ракету на востоке Крыма

Система ПВО сбила украинскую ракету на востоке Крыма

Ракета, запущенная со стороны Украины, сбита над Феодосией

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету на востоке Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Обломки снаряда упали в одном из населенных пунктов недалеко от Феодосии. Жертв и разрушений, по данным властей Крыма, нет.

Украина за последние недели несколько раз пыталась атаковать инфраструктуру полуострова с помощью беспилотников. 22 марта аппараты направлялись в Севастопольскую бухту, но Черноморский флот отбил атаку. 29 марта под Симферополем также был сбит беспилотник, он упал в поле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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