В Москве разыскивают мужчин, избивших продавщицу за три шоколадки

В Москве разыскивают мужчин, которые избили продавщицу за три шоколадки. Все произошло в магазине на улице Клязьминской.

На видео – запись с камеры видеонаблюдения. Администратор выкладывала товар и заметила воров. Как говорят очевидцы, женщина попросила положить товар обратно, но ее ударили в лицо упаковкой риса. Продавщица стала звонить в полицию. Тогда один из грабителей ударил женщину с такой силой, что она потеряла сознание. У нее диагностировали сотрясение мозга и ушиб.

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