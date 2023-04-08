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Происшествия

В посольстве РФ нет информации о россиянах, которые могли быть ранены в Тель-Авиве

В посольстве РФ нет информации о россиянах, которые могли быть ранены в Тель-Авиве

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В посольстве РФ заявили, что нет информации о россиянах, которые могли быть ранены в результате теракта в Тель-Авиве. Известно, что там погиб один человек и еще семеро пострадали.

Накануне вечером в Тель-Авиве террорист открыл огонь из автомобиля и протаранил группу людей. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после случившегося приказал мобилизовать резервистов в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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