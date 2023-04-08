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Происшествия

В посольстве нет данных о возможных пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиянах

В посольстве нет данных о возможных пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиянах

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В посольстве РФ заявили, что пока у них нет информации о россиянах, которые могли быть ранены в результате теракта в Тель-Авиве. Сейчас известно, что семь пострадавших и один убитый туристы – это граждане Италии и Великобритании.

Террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной, а затем покинул авто и попытался расстрелять людей. Водитель был нейтрализован.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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