В посольстве нет данных о возможных пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиянах

В посольстве РФ заявили, что пока у них нет информации о россиянах, которые могли быть ранены в результате теракта в Тель-Авиве. Сейчас известно, что семь пострадавших и один убитый туристы – это граждане Италии и Великобритании.

Террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной, а затем покинул авто и попытался расстрелять людей. Водитель был нейтрализован.

Подробнее – на телеканале Москва 24.