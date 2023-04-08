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Происшествия

Пьяного пассажира сняли с рейса в Казани

Пьяного пассажира сняли с рейса в Казани

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Пьяного пассажира сняли с рейса в Казани. Мужчина должен был лететь в Таиланд. На борт самолета он поднялся уже в состоянии сильного алкогольного опьянения, а затем начал курить, нецензурно выражаться и угрожать другим людям. На замечания пассажир не реагировал, и экипажу пришлось вызвать полицию. Мужчина пытался сопротивляться сотрудникам, но его все же вывели из самолета. Теперь в отношении жителя Казани проводят проверку.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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