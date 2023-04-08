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Происшествия

Задержан еще один боевик, причастный к нападению на полицейских в Ингушетии

Задержан еще один боевик, причастный к нападению на полицейских в Ингушетии

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Еще один террорист, причастный к нападению на полицейских в Малгобекском районе Ингушетии, задержан. Известно, что Михаила Мошхоева задержали в одном из населенных пунктов, когда он пытался покинуть республику. Сейчас его допрашивают. Накануне сам сдался силовикам еще один нападавший – Амир Боков. На территории Малгобекского района был объявлен режим контртеррористической операции.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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