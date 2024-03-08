Новости регионов: пожарные в Кирове ликвидировали горение на мебельном производстве

Пожарные в Кирове ликвидировали открытое горение на мебельном производстве. Цеха вспыхнули и быстро разгорелись на площади в 700 квадратных метров. Остановить распространения огня удалось силами 60 специалистов МЧС. Спасатели защитили от пламени часть здания, где находились магазины и офисы.

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в краже тюльпанов на два миллиона рублей. Предпринимательница из Архангельска искала экспедитора для доставки цветов из столицы. Подозреваемый предложил свои услуги и нашел водителя. Когда цветы были в автомобиле, мошенник изменил маршрут и пункт прибытия. Женщина, не получившая товар, обратилась в полицию. Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве. Цветы вернули владелице.

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