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Новости

08 марта, 09:45

Происшествия

Новости мира: cамолет Boeing потерял покрышку при вылете из Сан-Франциско

Новости мира: cамолет Boeing потерял покрышку при вылете из Сан-Франциско

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Самолеты компании Boeing попали в новостные сводки из-за инцидентов. Так, в Сан-Франциско во время взлета у лайнера отвалилась покрышка. Она упала на стоянку машин и помяла автомобили. В Хьюстоне из-под крыла Boeing повалил дым и вспыхнуло пламя. Пилоты вернули лайнер в аэропорт. Эксперты связывают эти инциденты с тотальной экономией на производстве.

Стоимость золота бьет рекорды. В четверг, 7 марта, цена на драгоценный металл поднялась до нового максимума – его продавали за 2 171,5 доллара за унцию. С начала недели желтый металл прибавил в стоимости уже более 3%. По словам аналитиков, это связано с ослаблением американской валюты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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