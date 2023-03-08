Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 23:15

Происшествия

СК начал доследственную проверку после взрыва на Липецкой улице в Москве

СК начал доследственную проверку после взрыва на Липецкой улице в Москве

Человек пострадал после взрыва в квартире дома на юге Москвы

Аэрозольный баллончик взорвался в жилом доме на Липецкой улице

Два человека пострадали в массовой аварии на Ленинградском проспекте

Две машины столкнулись в районе пересечения с Бутырским валом

Новости часа: украинские БПЛА атаковали по набережной Энергодара

ВСУ нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара

Новости часа: в НАТО пока не могут назвать виновника подрыва "Северных потоков"

Один человек пострадал в массовом ДТП на Ленинградском проспекте

Серьезное ДТП произошло на 92 километре МКАД

СК начал доследственную проверку после взрыва на Липецкой улице в Москве. Следователям предстоит решить, возбуждать ли уголовное дело.

По информации МЧС, в жилом доме взорвался аэрозольный баллончик бытовой химии. Хлопок был в квартире на первом этаже, в ванной. Оборудование проверяли в конце прошлого года. От взрыва выбиты стекла на первом и втором этажах, пострадал один человек.

Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика