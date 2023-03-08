СК начал доследственную проверку после взрыва на Липецкой улице в Москве. Следователям предстоит решить, возбуждать ли уголовное дело.

По информации МЧС, в жилом доме взорвался аэрозольный баллончик бытовой химии. Хлопок был в квартире на первом этаже, в ванной. Оборудование проверяли в конце прошлого года. От взрыва выбиты стекла на первом и втором этажах, пострадал один человек.

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