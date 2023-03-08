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08 марта, 21:15

Происшествия

Аэрозольный баллончик взорвался в жилом доме на Липецкой улице

Аэрозольный баллончик взорвался в жилом доме на Липецкой улице

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Аэрозольный баллончик бытовой химии взорвался в жилом доме на Липецкой улице. Хлопок произошел в квартире на первом этаже.

Изначально подумали, что взорвался газ, однако версия не подтвердилась.

Отмечается, что оборудование проверяли в конце прошлого года. Оно оказалось пригодным. От взрыва выбиты стекла на первом и втором этажах. Один человек пострадал.

Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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