Аэрозольный баллончик взорвался в жилом доме на Липецкой улице

Аэрозольный баллончик бытовой химии взорвался в жилом доме на Липецкой улице. Хлопок произошел в квартире на первом этаже.

Изначально подумали, что взорвался газ, однако версия не подтвердилась.

Отмечается, что оборудование проверяли в конце прошлого года. Оно оказалось пригодным. От взрыва выбиты стекла на первом и втором этажах. Один человек пострадал.

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