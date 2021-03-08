Новости мира: взрыв в Экваториальной Гвинее и массовое ДТП под Самарой

Семь человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в аварии на трассе "Самара–Тольятти". Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль, салоне которого не уцелел никто.

По предварительной версии, именно водитель легковушки спровоцировал аварию. Мужчина, который находился в кабине грузовика, не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям подготовить передачу материалов в СК.

В Новочебоксарске ищут мужчину, который несколько раз ударил женщину ногой в живот. Инцидент произошел в одном из кафе города. Запись камер наблюдения появилась в Сети. На кадрах видно, как мужчина пинает женщину ногой в живот так, что она падает на пол навзничь.

В городе Бата в Экваториальной Гвинее произошел взрыв, унесший жизни 30 человек. Еще 500 граждан пострадали. Там взорвался тайник с оружием, в котором хранился динамит. По информации президента страны, все случилось из-за халатности военнослужащих и беспечности фермеров, которые развели огонь рядом с армейскими складами.