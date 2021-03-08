На севере столицы произошла авария с участием пяти машин. Есть пострадавший, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Случилось ДТП на Дубнинской улице, там сейчас перекрыта правая полоса для движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.