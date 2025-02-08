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Новости

08 февраля, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 февраля

Уголовное дело возбудили после нападения на контролера автобуса в Зеленограде

Четвертый ранг сложности присвоен пожару на востоке Москвы

Пожару на востоке Москвы присвоен третий ранг сложности из пяти

Здание бывшего электрозавода загорелось на востоке Москвы

Пожару на востоке Москвы присвоен повышенный ранг сложности

Пожар произошел в пятиэтажном здании на востоке Москвы

Новости регионов: главу Балтийска и его зама задержали по подозрению во взяточничестве

Новости мира: россиянка едва не погибла при попытке сделать селфи на скале в Турции

Новости мира: Трамп запланировал встречу с Зеленским на следующей неделе

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 8 февраля.

Площадь пожара на бывшем электрозаводе выросла до 800 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Внутри пятиэтажного корпуса находилось много людей. Идут работы по их спасению.

Рекордно высокое атмосферное давление в эти дни влияет не только на москвичей. В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково из-за циклона задержаны десятки рейсов. Самолеты не могут подняться в небо, супервысокое давление нарушает работу оборудования.

Китайский Новый год в Москве отмечают зрелищными представлениями. Например, на Тверской площади можно будет увидеть традиционный танец дракона, который всегда исполняют в Китае во время новогодних уличных празднеств. Для детей пройдут театрализованные представления, где дети могут узнать о традициях китайского Нового года и чайных церемониях.

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