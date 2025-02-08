Новости регионов: глава администрации Балтийска и его зам задержаны по делу о взятке

Главу администрации Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали в Калининградской области. Их подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщило управление Следственного Комитета России по региону. По предварительным данным, 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову взятку на сумму более 500 тысяч рублей взамен на общее покровительство по службе. По месту жительства и работы фигурантов проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело.

Между тем мужчина на снегоходе поехал на озеро и застрял в снегу на Камчатке. Он провел много часов на холоде, а, чтобы не замерзнуть, молодой человек выкопал пещеру и ночевал в ней. В поисковой операции участвовали 6 человек, задействованы четыре снегохода и один беспилотник. Поиски осложнялись тем, что накануне пургой замело следы. Однако, мужчину нашли довольно быстро, оказали необходимую помощь, откопали снегоход и доставили домой.

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