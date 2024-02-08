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08 февраля, 21:15

Происшествия

Во Франции все больше людей присоединяется к протестам

Во Франции все больше людей присоединяется к протестам

Новости регионов: строительные бытовки сгорели в центре Петербурга

Москвичам показали кадры подтопления Таганской улицы

Новости мира: 10 человек погибли во время протестов в Гаити

Новости регионов: 6 тыс человек остались без отопления из-за прорыва теплотрассы в Иванове

Новости регионов: церемонию прощания с летчиками Ил-76 организовали в Оренбурге

Пограничники изъяли более 60 тонн добытой браконьерами рыбы в Карелии

Один человек погиб в крупном ДТП в Подмосковье

Два ДТП одновременно произошли на Киевском шоссе

Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии

Во Франции все больше людей присоединяется к протестам. Сегодня несколько сотен сотрудников Парижского транспортного агентства ворвались в его штаб-квартиру. Они требуют прибавку к зарплате. Люди жгли фаеры и размахивали флагами.

Новое извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии. Как сообщает метеослужба страны, лава вырывается на поверхность из трехкилометровой трещины в земле. Ее потоки движутся в западном направлении и не угрожают ни городу Гриндавик, ни расположенной неподалеку геотермальной энергостанции.

Больше тысячи дорог в шести провинциях Турции закрыты из-за сильного снегопада. В Ардахане впервые в истории метеонаблюдений выпал метр снега. Метелью занесло улицы и даже входы в дома. Непогода в начале февраля накрыла Стамбул и добралась до восточной Турции.

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