Во Франции все больше людей присоединяется к протестам. Сегодня несколько сотен сотрудников Парижского транспортного агентства ворвались в его штаб-квартиру. Они требуют прибавку к зарплате. Люди жгли фаеры и размахивали флагами.

Новое извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии. Как сообщает метеослужба страны, лава вырывается на поверхность из трехкилометровой трещины в земле. Ее потоки движутся в западном направлении и не угрожают ни городу Гриндавик, ни расположенной неподалеку геотермальной энергостанции.

Больше тысячи дорог в шести провинциях Турции закрыты из-за сильного снегопада. В Ардахане впервые в истории метеонаблюдений выпал метр снега. Метелью занесло улицы и даже входы в дома. Непогода в начале февраля накрыла Стамбул и добралась до восточной Турции.

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