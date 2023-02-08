Российские военные нашли тела еще пяти погибших после землетрясения в Сирии

Тела еще пяти погибших после землетрясения нашли российские военные. За сутки они разобрали пять завалов. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российские военные и спасатели работают преимущественно в Алеппо. Они уже вытащили из-под обломков больше 40 человек и оказали помощь сотням жителей. В стране работают три пункта выдачи гуманитарной помощи, за сутки там раздали порядка 6,5 тонн продовольствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

